Сегодня, 11 февраля, депутаты Киевсовета будут голосовать за проект мемориала "Бабий Яр" с последующей передачей им земли.

Об этом сообщила народный депутат от “Голоса” Соломия Бобровская.

Бобровская аргументировала, почему это важно не допустить.

По ее словам, проект финансируется российскими олигархами Михаилом Фридманом и Германа Ханом. Именно они решили поставить руководителем Илью Хржановского (российского режиссера фильма “Дау. Дегенерация”).

“Хржановский пообещал рассказать историю” уникального украинского Холокоста ». Так, россиянин будет рассказывать миру о” уникальный украинский Холокост “. Украинская история, как и любая другая имеет достаточно своих граней, однако когда эту историю будет рассказывать российский олигархический проект, то это превратится на пропаганду. Тема Холокоста давно стала инструментом пропаганды для РФ на международной арене. Они тратят много денег на открытие музеев, центров и проведение форумов на эту тему. на одном же из таких форумов Путин обвинил Польшу в участии в Холокосте. и мы прекрасно пам помнит, как в 2014 году российская пропаганда пугала всех “правосекамы”, что едут в Днепр и Одессу вырезать евреев “, – отметила Бобровская.

По ее словам, сегодня, благодаря депутатам Киевсовета, “Россия может получить мощное оружие”. “Это большой мемориальный комплекс в одном из самых известных мест Холокоста, в европейский столице, которую посещают тысячи туристов со всего мира. И во главе этого – россиянин, ставит получение эмоций у зрителя больше всего … Бабий Яр – это украинская история. Важно не давать кому-то ее искажать. Поэтому нужен другой проект мемориала, который не будет контролироваться русскими. проект с государственной позицией, концепция которого будет вызывать споров ни в обществе, ни в органах власти”, – сказала народный депутат.

Соломия Бобровская напомнила, что именно такой проект с государственной позицией был создан и поддержан правительством Владимира Гройсмана и министра культуры Евгения Нищука.