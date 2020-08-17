“Недавно Вы публично поддержали проект возведения Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, инициированный и спонсируемый российскими олигархами еврейского происхождения. Таким образом Вы откровенно пренебрегли мнением сотен выдающихся представителей украинской интеллигенции, которые уже много месяцев призывают Вас поддержать государственную Концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанную украинскими историками по заказу украинского правительства.

Я также был среди тех, кто пытался повлиять на Вашу позицию. Я обращался к Вам как гражданин к президенту и как историк к режиссеру и актеру. Теперь я хочу обратиться к Вам как еврей к еврею. Я хочу попытаться объяснить Вам, почему украинскую концепцию Вы должны поддержать не только как Президент Украины, но и как украинский еврей.

На самом деле, я не знаю, чувствуете Вы себя евреем, украинцем, русским или вообще “советским человеком”. Ведь наш народ на протяжении прошлого века пережил не только Холокост, но и брутальную советскую ассимиляцию, которая лишила нас тысячелетней веры, языка, традиции и культуры. “Евреи молчания” называли нас в мире. И когда мы, наконец, заговорили, оказалось, что нам нечего сказать, кроме слов об уникальном Холокосте, украинском антисемитизме и великой русской цивилизации, частью которой мы себя до сих пор искренне считаем. За тридцать лет мы так и не выучили ничего другого. Именно поэтому проект Центра “Бабий Яр” стал таким, каким он есть. Потому что придумали его советские евреи-олигархи, возглавил советский еврей-диссидент, а воплощать должен советский еврей-режиссер.

Учитывая это, я должен рассказать Вам кое-что важное о Советском Союзе. Он не был великой страной, предоставившей евреям равноправие и спасшей их от полного истребления. Он также не был страной, которая провела успешную модернизацию, победила фашизм и достигла невиданных вершин в науке и культуре. Нет! Это была страна, где семьдесят лет царил жестокий тоталитарный режим, который морил голодом, расстреливал, депортировал и ссылал в концлагеря миллионы людей и целые народы. Это была страна, где последовательно уничтожали и преследовали все, что не укладывалось в прокрустово ложе коммунистической идеологии, и всех, кто был хоть немного выше уровня общей серости. Семьдесят лет господства коммунистической партии воспитали людей, которые не способны взять на себя ответственность за свою жизнь и свою страну, ожидающих всего от государства и чародеев во главе него.

Однако это еще не все. Именно советский режим и коммунистическая партия виновны в приходе к власти нацистов и развязывании Второй мировой войны, что и сделало возможным Холокост. Именно они начали после войны разнузданную антисемитскую кампанию, которая, под видом “антисионизма”, не прекращалась до самого конца существования СССР. Именно они запрещали увековечивать память еврейских жертв нацизма, уничтожили Бабий Яр и поставили в нем издевательский памятник “Советским гражданам и военнопленным”. Именно в борьбе с ними возрождался сионизм и еврейское культурное движение. И одним из важнейших мест, где происходило национальное пробуждение советских евреев, был Бабий Яр. Он же был местом, где советский режим всеми силами стремился подавить наше возрождение. Поэтому в еврейской истории советская эпоха должна остаться черным пятном, а сотрудничество многих евреев с коммунистическим режимом ми должны вспоминать лишь с горечью, а не с гордостью. И поэтому сохранение исторической памяти, которая каким-либо образом пытается выставить СССР жертвой агрессии или спасителем евреев от нацизма, является абсолютно неприемлемым, так же как дальнейшее культивирование среди евреев просоветских сантиментов.

Бабий Яр навсегда останется местом еврейской боли и еврейской памяти. И евреи никогда не примирятся с его сегодняшним запущенным состоянием. Именно поэтому то и дело возникают еврейские проекты возведения здесь чего-то грандиозного, вроде общинного или мемориального центра. Ко всему прочему, они грубо пренебрегают древним запретом строить на захоронениях, ведь люди, которые их придумывают, обучены советскому пренебрежению к могилам. Я с ужасом смотрю на это, ведь если, не дай Б-г, один из этих проектов все же будет воплощен, это откроет ящик Пандоры по всей Украине. Потому что как можно будет уберечь сотни еврейских кладбищ и мест массовых захоронений, если сами евреи начнут на них строить?

Тем не менее, такие проекты будут и дальше возникать, если украинское государство, которое Вы сейчас возглавляете, не возьмет на себя, наконец, реальную ответственность за Бабий Яр. И вот здесь возникает вопрос, для кого это все будет делаться.

Неужели только для иностранных туристов, как заявляют спонсоры Мемориального центра “Бабий Яр”? Я не могу принять такую позицию. Ведь я хочу, чтобы именно украинцы помнили о полутора миллионах своих еврейских соседей, друзей и родственников, расстрелянных по всей Украине. Я ни от кого не жду раскаяния или извинений. Людей, которые принимали участие в преступлениях, уже нет в живых, а народы должны искупать свою вину только перед Б-гом. Мы уже не раз делали это в течение тысячелетий, и поэтому не нам требовать, чтобы кто-то становился перед нами на колени. Я просто хочу, чтобы украинские дети иногда приходили на еврейские могилы, а когда вырастут, помнили, что судьба тех, кто в них лежит, является частью украинской судьбы и украинской истории. Этому нельзя научить из-за границы. Поэтому именно украинские историки и музейщики, архитекторы и художники должны создать мемориал в Бабьем Яру. Создать его для своих детей.

Но как еврей я хотел бы, чтобы в этом мемориале украинские дети услышали о некоторых вечных вещах. Я хочу, чтобы Холокост стал символом того, что несет с собой отрицание тысячелетних нравственных ценностей и попытка человека “по-научному” переделать мир. И нацизм, в основании которого лежал “научный расизм”, в этом смысле ничем не отличался от социализма, основании которого лежал “научный коммунизм”. Оба провозглашали необходимость избавиться от “лишних”, “вредных”, “вражеских” рас или классов. Отказ от Б-га также имел своим следствием отказ от универсальной религиозной этики, создание искусственной расовой или классовой морали, и как следствие легализацию массового уничтожения “неполноценных” рас или “бесполезных” классов. И я хочу, чтобы украинские дети знали, что именно иудаизм принес в мир идеи абсолютной ценности человеческой жизни и равенства людей перед Б-гом, которые впоследствии легли в основу христианства и других мировых религий. Именно наши мудрецы тысячи лет назад провозгласили: “Кто убивает одну душу, разрушает целый мир. Кто спасает одну душу, спасает целый мир”. Поэтому мы должны смотреть на Холокост не как на уникальную еврейскую трагедию, а как на символ всех геноцидов и массовых убийств прошлого, а память о еврейских жертвах Бабьего Яра должна быть неотделима от памяти о его жертвах среди ромов, украинцев, русских и других народов. И не должна гаснуть память о Праведниках!

С искренней надеждой на то, что Вы меня услышите,

Виталий Нахманович