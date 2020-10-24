Об этом сообщают #Буквы.
Перевод стрелок часов состоится в 4:00 утра по киевскому времени.
Таким образом, будет прекращено действие “летнего” времени.
Как отмечали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в нашей стране стрелки часов переводят на один час назад ежегодно, в последнее воскресенье октября в 4:00, согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года.
Это происходит с целью экономии энергии.
Стоит отметить, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, которым предлагается отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов и закрепить на территории нашей страны единое киевское время.
В Министерстве развития экономики, в свою очередь, заявили, что в Украине могут отказаться от сезонного перевода часов для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Однако сначала соответствующее решение должны принять в ЕС.
- В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы в областные советы, районные советы и объединенные общины.