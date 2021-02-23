Об этом сообщают корреспонденты #Букв.
Накануне начала акции, запланированного на 20:00, к месту ее проведения стали стягивать силовиков.
Около 19 часов на Банковой развернули два кордона нацгвардейцев и полицейских, один из них — непосредственно у ворот Офиса президента.
Участники акции — ориентировочно, несколько сотен — выстроились перед кордоном нацгвардейцев.
Активисты с тематическими плакатами скандировали лозунги: “Стерненко — волю”, “Аваков — черт” и другие.
Они требовали у правоохранителей пропустить их для проведения брифинга. Между тем с другой стороны прибывали силовики.
#Буквы также ведут онлайн-трансляцию с места событий:
Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.
В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.
Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.
О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него дела.