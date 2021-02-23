На улице Банковой возле Офиса президента — многосотенная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого посадили на 7 лет и 3 месяца за якобы вымогательство денег.

Об этом сообщают корреспонденты #Букв.

Накануне начала акции, запланированного на 20:00, к месту ее проведения стали стягивать силовиков.

Около 19 часов на Банковой развернули два кордона нацгвардейцев и полицейских, один из них — непосредственно у ворот Офиса президента.

Участники акции — ориентировочно, несколько сотен — выстроились перед кордоном нацгвардейцев.

Активисты с тематическими плакатами скандировали лозунги: “Стерненко — волю”, “Аваков — черт” и другие.

Они требовали у правоохранителей пропустить их для проведения брифинга. Между тем с другой стороны прибывали силовики.

#Буквы также ведут онлайн-трансляцию с места событий:

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.