Украинский олигарх Игорь Коломойский и миллиардер времен Януковича, который скрывается в России, Сергей Курченко тесно сотрудничали и не скрывали этого.

Об этом сообщает украинское бюро журналистских расследований Слидство.Инфо.

В частности, журналисты выяснили, что в суд Майами (штат Флорида, США) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов. Истцами стали двое украинцев – экс-нардеп от “Блока Юлии Тимошенко” Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры. Именно в такую ​​сумму они оценивают убытки за невозвращенные вклады в “Брокбизнесбанке”.

“Эти средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе через юридические и физические лица, которые базировались в Майами, штат Флорида, и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов”, – говорится в иске.

Кроме того, истцы указали, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности, похищенные у “ПриватБанка”. В исковом документе доказательства того, что Коломойский и миллиардер времена президентства Януковича Сергей Курченко создавали и использовали общие схемы обогащения. А Курченко еще и владел “Брокбизнесбанком”, где и были деньги истцов.

В качестве доказательства сотрудничества двух богачей предоставлены телефонные разговоры Курченко и Коломойского, обнародованные в Сети.

Николай Ковзель – один из двух украинцев, которые потеряли деньги в “Брокбизнесбанке” и пытаются вернуть их через суд в Майами. В комментарии изданию он объяснил, что считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США через майамские фирмы “группы Оптима”.

“Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги”, – объяснил Ковзель.

Директор консалтинговой компании “А-95” Сергей Куюн рассказал, что Курченко и Коломойский действительно сотрудничали. При этом последний долго сопротивлялся и не хотел вести дела с миллиардером, но другого выхода не было.

“Сотрудничество Игоря Коломойского и Сергея Курченко было большим, тесным и не секретным”, – заявил Куюн.

По его данным, олигархи делили рынок нефтепродуктов, на котором оба были ключевыми игроками в 2012-2014 годах. Коломойский долго колебался, безопасно ли перегонять нефть через Курченко, но это произошло в конце 2013-го года, поскольку других вариантов на то время уже не оставалось.

Среди активов Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, является небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленаная структурами Коломойского и Боголюбова в 2010-2011 годах. Эти здания планирует конфисковать министерство юстиции США.

В то же время адвокаты истцов заявили, что их клиенты хотят получить компенсацию “за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства”. Известно, что юристы намерены обратиться в ФБР и министерство юстиции США.

В Нацбанке подтвердили, что уже видели иск, но пока изучают его. Поэтому комментировать не готовы.

Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.

В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.