Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных

Об этом объявила судья Оксана Голуб, трансляция велась на YouTube-канале “Судова влада”.
Во время заседания судья Голуб объяснила фигурантам дела Шеремета, что они имеют право на суд присяжных, и в таком случае это дело будет рассматривать двое профессиональных судей и трое присяжных судей, которые будут избираться из представителей общественности.
Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявили, что хотят суда присяжных.
“Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта по обвинению Антоненко, Кузьменко, Дугарь судом присяжных на 12:00 4 сентября”, – сказала Голуб.
Кроме этого, суд продлил обвиняемым меры до 23 октября. Так, Антоненко оставили под стражей в СИЗО, Кузьменко — под домашним арестом, а Дугарь – с залогом 168 тыс. гривен.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
- Материалы в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.