Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

Об этом объявила судья Оксана Голуб, трансляция велась на YouTube-канале “Судова влада”.

Во время заседания судья Голуб объяснила фигурантам дела Шеремета, что они имеют право на суд присяжных, и в таком случае это дело будет рассматривать двое профессиональных судей и трое присяжных судей, которые будут избираться из представителей общественности.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявили, что хотят суда присяжных.

“Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта по обвинению Антоненко, Кузьменко, Дугарь судом присяжных на 12:00 4 сентября”, – сказала Голуб.

Кроме этого, суд продлил обвиняемым меры до 23 октября. Так, Антоненко оставили под стражей в СИЗО, Кузьменко — под домашним арестом, а Дугарь – с залогом 168 тыс. гривен.