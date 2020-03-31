Президент США Дональд Трамп заявил, что меры карантина в стране, в связи с пандемией коронавируса, будут продлены до конца апреля и, возможно, ужесточены.

Об этом он сказал во время брифинга.

Карантинные меры будут разными для штатов, где есть тот или иной уровень заболевания/смертности вследствие коронавируса COVID-19.

Меры социального дистанцирования во всех штатах не будут отменены, но, возможно, ужесточены до конца апреля. Ограничения на поездки в/из Китая и Евросоюза также будут под запретом в ближайшие 30 дней.

Тем временем в США уже около миллиона американцев прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

“Мы будем продлевать действие принципов социальной дистанции до конца апреля. Это основано на моделировании ситуации, которое показывает, что пик смертности не наступит в течение еще двух недель. То же моделирование демонстрирует, что, неукоснительно следуя этим рекомендациям, мы могли бы спасти более миллиона жизней. Рекомендации останутся в силе и могут быть немного ужесточены”, – заявил Трамп.

Президент США сделал акцент на важности соблюдения правил карантина, чтобы быстрее вернуться к обычной жизни.

“Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут играют роль в остановке вируса. Это наш общий патриотический долг. В ближайшие 30 дней наступят непростые времена, и это очень важные 30 дней”, – сказал он.

Его слова дополнила координатор рабочей группы по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс. Она заявила, что федеральные рекомендации важны, потому что все штаты сталкиваются с одинаковыми уровнями риска.

“Если вы посмотрите на ситуацию во всех штатах, то все движется по одинаковым кривым. Вот почему мы считаем, что должны быть федеральные рекомендации, чтобы каждый штат понимал, что два случая заражения могут стать 20, которые потом станут 200, потом 2 000, и это то, что мы пытаемся предотвратить”, – пояснила она.

По словам ведущего эксперта США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, новая вспышка коронавируса может начаться уже осенью.

Резюмируя, президент Трамп заявил, что Белый дом рассмотрит предложение экс-руководителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Скотта Готтлиба о необходимости использования масок в общественных местах.