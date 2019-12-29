Посольство Соединенных штатов Америки поприветствовало обмен удерживаемыми лицами между Украиной и террористическими "Л/ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

“Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в “нормандском формате” 9 декабря”, — отметили дипломаты.

Также в посольстве назвали обмен пленными “трудным выбором” для Украины и подчеркнули, что большое количество граждан Украины продолжают незаконно удерживаться в РФ и незаконно аннексированном Крыму.

“Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму”, — подчеркнули в представительстве.