Об этом сообщили в пресс-службе посольства.
“Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в “нормандском формате” 9 декабря”, — отметили дипломаты.
Также в посольстве назвали обмен пленными “трудным выбором” для Украины и подчеркнули, что большое количество граждан Украины продолжают незаконно удерживаться в РФ и незаконно аннексированном Крыму.
“Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму”, — подчеркнули в представительстве.
- Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР”. В рамках обмена были освобождены 76 украинцев. Среди них 12 — военнослужащие.
- В рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек. Среди них были пятеро бывших сотрудников “Беркута”, которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Еще 14 отказались участвовать в обмене.