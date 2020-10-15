Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке белорусских граждан, которые вышли на мирные акции протеста против нынешней власти.

Об этом сказано в заявлении Помпео.

“Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии”, – заявил Помпео.

Также он отметил, что США требуют немедленного освобождения американского гражданина Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.

Помпео напомнил о том, что США вместе со странами Европейского союза и Канадой ввели санкции в отношении лиц. Ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси, а также – разгон мирных демонстраций.

Напомним, 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и центризбиркома. В опубликованном документе указаны 44 человека.

Беларусь отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.

Минфин США 2 октября ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.