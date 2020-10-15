Об этом сказано в заявлении Помпео.
“Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии”, – заявил Помпео.
Также он отметил, что США требуют немедленного освобождения американского гражданина Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.
Помпео напомнил о том, что США вместе со странами Европейского союза и Канадой ввели санкции в отношении лиц. Ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси, а также – разгон мирных демонстраций.
Напомним, 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и центризбиркома. В опубликованном документе указаны 44 человека.
Беларусь отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.
Минфин США 2 октября ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина присоединится к первой волне санкций Евросоюза в отношении представителей режима Александра Лукашенко. Решение о санкциях против него лично Киев еще рассматривает.