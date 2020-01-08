Об этом сказано в сообщении ведомства в Twitter.
После сообщения о крушении украинского самолета Boeing-737-800 американские авиакомпании провели повторно ремаршрутизацию полетов, чтобы избежать воздушного пространства над Ираком и Ираном.
Вторая причина запрета полетов над этими территориями – ракетный обстрел военными Ирана американских военных баз в Ираке.
В FAA подчеркнули, что запрет использования воздушного пространства связан с “усилением военных действий и усилением политической напряженности на Ближнем Востоке, которые представляют риск для полетов гражданской авиации США”.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.