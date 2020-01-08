Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило своим не военным самолетам полеты над Ираном, Ираком, а также акваториями Оманского и Персидского заливов.

Об этом сказано в сообщении ведомства в Twitter.

После сообщения о крушении украинского самолета Boeing-737-800 американские авиакомпании провели повторно ремаршрутизацию полетов, чтобы избежать воздушного пространства над Ираком и Ираном.

Вторая причина запрета полетов над этими территориями – ракетный обстрел военными Ирана американских военных баз в Ираке.

В FAA подчеркнули, что запрет использования воздушного пространства связан с “усилением военных действий и усилением политической напряженности на Ближнем Востоке, которые представляют риск для полетов гражданской авиации США”.