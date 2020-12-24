Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.
Так, иммунизация будет проводиться:
• На базе существующих кабинетов и пунктов вакцинации (по состоянию на декабрь в Украине таких 11 346).
• Будут сформированы мобильные бригады по иммунизации во всех регионах страны (они смогут делать около 190 тысяч прививок в неделю).
• Планируется создать временные центры вакцинации (около 50).
“Планируется создание временных центров вакцинации по примеру Италии и Германии. Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления полного цикла вакцинации – от холодильного оборудования до инструментария для введения вакцин… Мы планируем развернуть около 50 таких центров”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что эти центры в случае открытия будут работать в течение 10 часов ежедневно.
(На видео – с 20:45)
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