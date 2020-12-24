В Министерстве охраны здоровья Украины разработали логистический сценарий для иммунизации населения от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.

Так, иммунизация будет проводиться:

• На базе существующих кабинетов и пунктов вакцинации (по состоянию на декабрь в Украине таких 11 346).

• Будут сформированы мобильные бригады по иммунизации во всех регионах страны (они смогут делать около 190 тысяч прививок в неделю).

• Планируется создать временные центры вакцинации (около 50).

“Планируется создание временных центров вакцинации по примеру Италии и Германии. Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления полного цикла вакцинации – от холодильного оборудования до инструментария для введения вакцин… Мы планируем развернуть около 50 таких центров”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что эти центры в случае открытия будут работать в течение 10 часов ежедневно.

(На видео – с 20:45)