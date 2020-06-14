Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
“Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения. Зарегистрированные пользователи смогут здать пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома. Инструкцию, как сдать тесты и получить свой результат пробного ВНО, размещена на сайте УЦОКО”, – говорится в сообщении.
Подробную информацию о возврате средств участникам пробного ВНО обещают разместить на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.
Отмечается, что стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона. В стоимость пробного ВНО входит оплата услуг за выполнение следующих работ:
- формирования тестов,
- перевод этих тестов на языки национальных меньшинств,
- подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней,
- доставка материалов в пункт тестирования,
- оплата труда работникам, которые вовлечены в организацию и проведение,
- выполнение мероприятий по определению результатов пробного ВНО.
В 2020 году для выполнения рекомендаций по безопасному проведению тестирования региональные центры оценивания качества образования также закупали средства индивидуальной защиты и дезинфекции для пробного ВНО.
Напомним, ранее сообщалось, что Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) не сможет вернуть деньги, которые выпускники заплатили за участие в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), поскольку они уже были потрачены на подготовку тестовых заданий.
- Кабинет министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.
- Как известно, две сессии пробного ВНО должны были быть проведены 15 и 17 июня 2020 года.
- Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.