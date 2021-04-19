Одеський активіст Сергій Стерненко дізнався, що провадження щодо другого нападу на нього, що стався три роки тому, закрили. Слідчий не попросив суд про подовження термінів розслідування.

Про це він сповістив на своїй сторінці в Telegram.

Як відомо, 1 травня 2018 року стався другий з трьох нападів на Стерненка. Тоді активіст та його дівчина Наталія Усатенко збиралися знімати мітинг комуністів, який мав відбуватися під Оперним театром. Коли пара йшла через двір до авто, хлопець почув постріли. Невідомий стріляв з травматичної зброї. Одна з гумових куль влучила активістові у шию. Він погнався за нападником і зміг його затримати (другий втік). Ним виявився Абзал Байкумашев, що раніше був судимий за розбій.

До сьогодні цей нападник є затриманим у справах щодо нападів на активіста. Він перебуватиме під вартою до 20 травня за рішенням суду. За словами активіста, поліція припинила розслідування цього провадження попри те, що у Байкумашевева були спільники.

“Сьогодні я дізнався, що поліція закрила кримінальне провадження щодо 2 нападу на мене. […] Це відбулось ще 01.11.2020, але я дізнався лише сьогодні, бо поліз у реєстр судових рішень. А поліція на мої клопотання про надання інформації тупо не відповідала”, — написав Стерненко.

Напередодні очільниця Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова заявила, що взяла справи щодо нападів на Стерненка на особистий контроль. Водночас активіст акцентував, що генпрокурорка передала цю справу поліції, слідчий якої не звернувся до суду щодо подовження строку розслідування справи, що й призвело до її закриття.

“Венедіктова спочатку передала справу про замах до поліції, щоб та “розслідувала” як поліція цей замах і організувала. А потім слідчий “забув” вчасно звернутись до суду про продовження строків розслідування, а в суді не міг пояснити, чому жодних слідчих дій не проводиться. Тому строк не продовжили, і справу закрили”, — пише активіст.

Стерненко також заявив, що після передачі цієї справи з поліції до Служби безпеки України стало відомо, що зник телефон виконавця. Крім цього, ймовірно причетних до нападу осіб за три роки не було допитано.

“Потім, після передачі справи до СБУ, з‘ясувалось, що до організації замаху був причетний тодішній провідний консультант ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. На його авто виконавець з ще одним спільником Карбенюком мав покидати місце злочину. За ці 3 роки спільника навіть не допитали. А Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до Труханова. І підозри не отримав. І вже не отримає”, — заявляє Стерненко.