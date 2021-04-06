Про це вона заявила в інтерв’ю виданню “Інтерфакс”.

Коментуючи вирок Стерненку, який сколихнув хвилю акцій протесту, Венедіктова заявила, що це — “регіональний кейс”.

Генпрокурорка запевняє, що суд розглядав обвинувальний акт, який надійшов ще у 2016 році, і прокуратура не вносила до нього змін. Що стосується того, що розгляд справи активізувався лише у 2020 році, Венедіктова запевняє, що так стається з багатьма справами.

“Дійшла черга – справа розглянута”, — прокоментувала вона.

Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, шо “кейс по Стерненку дуже важливий” для неї, і вона взяла розгляд справи щодо нападів на активіста на особистий контроль.

“Але що слідство думає про тих, хто вчиняв злочини щодо самого Стерненка? Відмовчатися я не дозволю. Зараз на моєму особистому контролі буде провадження щодо розслідування посягань на Стерненка. Ми подивимося, наскільки можна пришвидшити процес пошуку замовників, організаторів переслідування, замахів на Стерненка”, — заявила вона.

Венедіктова проінформувала, що три провадження щодо нападів на активіста були об’єднані в одне та передані СБУ.

“Зараз мені доповідають раз на три дні, що відбувається по цій справі. Тому ми зі свого боку зробимо все, щоб розібратися і довести до суду обвинувальний акт щодо осіб, які діяли проти Стерненка”, — переконує очільника Офісу.

Натомість після цих заяв близькі ув’язненого активіста звинуватили Венедіктову брехні та спробах ввести в оману суспільство та міжнародних партнерів.

“Не було і не буде справжнього та фахового розслідування нападів на Сергія Стерненка, оскільки це не на користь проросійським силам, які кинули його за ґрати”, — переконані вони.

Друзі Стерненка звертають увагу на таке:

Справами щодо нападів опікувалася одеська поліція, яка може бути причетною до цих самих нападів.

Слідчі дії у справах проводяться, але виглядають формальністю.

Перший напад на активіста відбувся 7 лютого 2018 року, за три роки не з’явилося жодного підозрюваного у справі.

Так само із другим нападом, що стався 1 травня 2018 року: крім безпосередньо нападника Абзала Баймукашева, якого активіст затримав самостійно, підозрюваних немає. За три роки суд не розпочав розгляд справи по суті. Слідство ігнорує факти, які свідчать про причетність одеських поліціянтів до нападів.

У справі щодо третього нападу, під час якого нападник Іван Кузнецов дістав смертельне поранення, інший нападник Олександр Ісайкул не тільки отримував державну охорону, але і мав змогу втекти за кордон, де перебуває і досі.