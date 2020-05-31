Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала к изменениям в США после того, как в Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства полицейскими темнокожего американца.

Об этом Грета Тунберг написала на своей странице в Instagram и опубликовала фото убитого Джорджа Флойда.

“Ужасно наблюдать за развитием событий в США. Столетия структурного и систематического расизма и социальной несправедливости не пройдут сами собой. Нам нужны глобальные структурные изменения. Несправедливости должны прийти к концу”, – написала Грета.