Об этом Грета Тунберг написала на своей странице в Instagram и опубликовала фото убитого Джорджа Флойда.
“Ужасно наблюдать за развитием событий в США. Столетия структурного и систематического расизма и социальной несправедливости не пройдут сами собой. Нам нужны глобальные структурные изменения. Несправедливости должны прийти к концу”, – написала Грета.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.