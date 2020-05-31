В Броварах Киевской области суд арестовал еще пятерых участников перестрелки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

“На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них – объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога”, – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что суд в Броварах (Киевская область) арестовал шестерых участников резонансной перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.

Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.

По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.

21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.