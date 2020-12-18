Соответствующие заявления, в частности, обнародовали студпарламент Киевского национального университета имени Т. Шевченко и студенческая коллегия Национального университета “Киево-Могилянская академия”.

Акция протеста под названием “Стоп Шкарлет – не позволим убить образование!” состоится в понедельник, 21 декабря, у здания Офиса президента в Киеве.

Помимо КНУ и НаУКМА, к акции также намерены присоединиться представители студенческого сообщества Украинского католического университета и Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”.

В заявлении студенческого парламента КНУ им. Шевченко подчеркивается, что для студентов университета “академическая добродетель является безусловным принципом и бесспорной основой высшего образования”. В студпарламенте напомнили, что ранее в работах Шкарлета был выявлен плагиат.

“Студенческий парламент КНУ выступает решительно против назначения Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины… По нашему искреннему убеждению, министр образования должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать”, – отмечают в КНУ.

В свою очередь в студенческой коллегии “Киево-Могилянской академии” призвали присоединиться к акции протеста под ОПУ.

“Студенческое самоуправление “Могилянки” приглашает каждую и каждого из вас присоединиться к акции протеста в понедельник, 21 декабря под Офисом президента и еще раз громко озвучить свою неизменную позицию: главой министерства образования не может быть плагиатор и коррупционер. Берите плакаты, теплый чай, друзей и, главное – маски и антисептики”, – говорится в сообщении.

В анонсе акции говорится, что студенты требуют немедленно отстранить Шкарлета от должности министра.

“Коротко напомним заслуги нового министра: был преданным членом Партии регионов..; за университетские средства купил себе автомобиль за 60 000 долларов; плагиатор, который свою монографию “слепил” из текстов чужого авторства; радостно получал награды от Табачника; выступает за “переосмысление” ВНО, фактически его возможную отмену. Лицо настолько токсичное, что его кандидатура не была поддержана профильным комитетом ВР. За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки госбюджета на 2021 год… Сергей Шкарлет на должности министра образования – это позор для страны!” – говорится в анонсе акции.