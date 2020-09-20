Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отреагировал на съезд партии "Слуга народа", организованный на территории вуза, обратив внимание на нарушение закона.

Об этом говорится в специальном разъяснении студпарламента.

“СПУ обеспокоен привлечением университета к участию в акции политической партии, что 20 сентября 2020 года проводится на территории главного корпуса”, – говорится в разъяснении.

В студенческом парламенте обратили внимание, что согласно части 3 статьи 31 закона Украины “Об образовании”, политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.

“Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины “О недопущении политической агитации в учебных заведениях” от 14 сентября 2020 года”, – отмечается в документе.

В студпарламенте подчеркнули, что видят в публичном мероприятии партии “Слуга народа” на территории университета “нарушение норм действующего законодательства Украины”. Отмечается “недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета”.

“СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов. Подчеркиваем, что в понимании вышеприведенных норм не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самом здании университета, либо на его территории, или публичные мероприятия официально объявлены как политические, или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, что ассоциируются с конкретной политической партией”, – говорится в разъяснении.