Сегодня, 28 мая, Одесский апелляционный суд отменил решение первой инстанции об аресте активиста и поэта Андрея Хаецкого.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Хаецкого отпустили на свободу под поручительство народных депутатов Анатолия Урбанского и Сергея Колебошина.

Фото: “Думская”

Сам Андрей Хаецкий на заседании не присутствовал, поскольку он находится в медчасти СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья.

Кроме того, под зданием суда прошла акция в поддержку поэта. Несмотря на дождь, пришло около 200 человек.

Фото: “Думская”

22 мая 2020 Киевский районный суд Одессы принял решение об аресте на 2 месяца одесского общественного активиста и поэта Андрея Хаецкого. Его обвиняют в причастности к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года и унес жизни 16 человек.

Напомним, 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. По основной версии правительственной комиссии пожар произошел из-за возгорания электрического оборудования.

В результате 16 человек погибли, десятки пострадали. 26 декабря в Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 — это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.