Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции Онищенко

Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции и постановил освободить из-под стражи бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко.

Об этом сообщается в релизе суда немецкого города Ольденбург.

“В настоящее время нет возможности установить, может ли преследование в Украине иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права” – говорится в заявлении.

В суде добавили, что обращались к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта, но получили лишь “слишком общую информацию”.

Стоит отметить, что на сайте суда фамилия Онищенко не указывается. В заявлении адвокатской конторы, которая представляла интересы Онищенко заявляется, что суд города Ольденбург счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции экс-нардепа и постановил освободить его.

Интернет-изданию “Страна” удалось связаться с самим Онищенко. Он подтвердил, что находится в данный момент на свободе.

“Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе – отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания”, – заявил он журналистам.

13 мая экс-нардепу Александру Онищенко заочно объявили обвинительный акт.