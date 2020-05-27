Covid-19 Украина

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Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции Онищенко

Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции и постановил освободить из-под стражи бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко.

Среда, 27 мая 2020, 17:46

Об этом  сообщается в релизе суда немецкого города Ольденбург.

“В настоящее время нет возможности установить, может ли преследование в Украине иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права” – говорится в заявлении.

В суде добавили, что обращались к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта, но получили лишь “слишком общую информацию”.

Онищенко

Стоит отметить, что на сайте суда фамилия Онищенко не указывается. В заявлении адвокатской конторы, которая представляла интересы Онищенко заявляется, что суд города Ольденбург счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции экс-нардепа и постановил освободить его.

Интернет-изданию “Страна” удалось связаться с самим Онищенко. Он подтвердил, что находится в данный момент на свободе.

“Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе – отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания”, – заявил он журналистам.

13 мая экс-нардепу Александру Онищенко заочно объявили обвинительный акт.

Напомним, Александр Онищенко подозревается украинскими правоохранительными органами в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргазвыдобування”.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. В течение некоторого времени он находился в Испании, где также просил убежища, однако получил отказ.

В июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование“газового дела” . Фигурантам, в том числе — экс-нардепу Онищенко, инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.

Теги: дело Онищенко, , экстрадиция, Германия, Онищенко

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