Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главы SCA Усамы Раби, по состоянию на 28 марта 369 судов ждут перехода через заблокированный канал. Это десятки контейнеровозов, балкеров, танкеров и судов для сжиженного природного газа. Раби утверждает, что канал за то, что произошло, ответственности не несет, и это могут доказать суды.

По оценкам SCA, текущая остановка в работе обходится каналу в 14-15 миллионов долларов в день. На сколько блокировки канала затянется, пока непонятно. Если это будет продолжаться долго, грузоотправители могут решить перенаправить свои грузы в обход через Африку, что может занять до 2 недель и принесет им дополнительные расходы на топливо.

Некоторые компании уже начали такое перенаправление. В частности, внутренние документы, имеющиеся в распоряжении издания, свидетельствуют, что АP Moeller Maersk перенаправила 15 судов, посчитав, что затраты на это будут равны расходам на ожидание в Суэцком канале.

Чтобы улучшить ситуацию, SCA уже начала стимулировать грузоотправителей остаться и ждать разблокировки канала. В частности, как отметил Раби, тем, кто понес убытки из-за блокирования, предложат скидки. Также SCA обещает ускорить движение конвоев через канал после освобождения “Ever Given”.