Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам главы SCA Усамы Раби, по состоянию на 28 марта 369 судов ждут перехода через заблокированный канал. Это десятки контейнеровозов, балкеров, танкеров и судов для сжиженного природного газа. Раби утверждает, что канал за то, что произошло, ответственности не несет, и это могут доказать суды.
По оценкам SCA, текущая остановка в работе обходится каналу в 14-15 миллионов долларов в день. На сколько блокировки канала затянется, пока непонятно. Если это будет продолжаться долго, грузоотправители могут решить перенаправить свои грузы в обход через Африку, что может занять до 2 недель и принесет им дополнительные расходы на топливо.
Некоторые компании уже начали такое перенаправление. В частности, внутренние документы, имеющиеся в распоряжении издания, свидетельствуют, что АP Moeller Maersk перенаправила 15 судов, посчитав, что затраты на это будут равны расходам на ожидание в Суэцком канале.
Чтобы улучшить ситуацию, SCA уже начала стимулировать грузоотправителей остаться и ждать разблокировки канала. В частности, как отметил Раби, тем, кто понес убытки из-за блокирования, предложат скидки. Также SCA обещает ускорить движение конвоев через канал после освобождения “Ever Given”.
- Как сообщалось, 23 марта большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
- Из-за попыток вытеснить контейнеровоз движение в Суэцком канале приостановлено.
- Впоследствии стало известно, что необходимо убрать до 20 тысяч кубических метров песка, чтобы освободить “Ever Given”.
- В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз.
- 29 марта “Ever Given” частично сняли с мели в Суэцком канале.