Соответствующий пост Софи Грегуар-Трюдо опубликовала в Facebook.

Как сообщалось ранее, 13 марта медики подтвердили заражение коронавирусом у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи Грегуар-Трюдо. Хотя у самого премьера симптомов заражения не было, он сообщил, что будет две недели находиться в самоизоляции.

Сегодня супруга главы канадского правительства поинформировала, что чувствует себя намного лучше

“Я чувствую себя намного лучше и получила полное подтверждение [выздоровления] от моего врача и департамента здравоохранения в Оттаве”, — написал она.

Также Софи Грегуар-Трюдо поблагодарила всех, поддерживал ее в период болезни, и отметила, что рада видеть, как жители Канады помогают друг друг в период пандемии.

“Я твердо верю, что наука и сострадание помогут нам преодолеть этот кризис. Я очень рада видеть, что так много людей помогают друг другу и заботятся друг о друге, помогают бороться и контролировать распространение COVID-19. Мы пройдем через это, мои смелые друзья и коллеги-канадцы, и мы пройдем через это вместе”, — подчеркнула она.