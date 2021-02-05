Covid-19 Украина

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Мир вернется к «докарантинной» жизни через 7 лет, – Bloomberg

Учитывая сегодняшние темпы вакцинации, для окончания пандемии и возвращения к "докарантинной" жизни миру может понадобиться не менее 7 лет.

Пятница, 5 февраля 2021, 13:40

Такой прогноз опубликовало издание Bloomberg.

Отмечается, что для возвращения к “докарантинной” жизни необходимо вакцинировать 75% населения планеты. Учитывая сегодняшние темпы, такой показатель вакцинированных лиц будет достигнут через 7 лет.

Однако издание спрогнозировало, какие страны смогут быстро достичь успеха в вакцинации, а каким понадобятся долгие годы. В частности, Израиль сможет вакцинировать 75% населения через два месяца, если темпы останутся такими же. Великобритания сделает это за полгода, а США – до конца 2021 года. Странам Европейского Союза удастся вакцинировать 75% населения в среднем за 2-4 года. В целом по миру для достижения общего результата необходимо 7 лет.

При этом прогнозируемые сроки могут сократиться, если темпы вакцинации ускорятся.

Издание отмечает, что каждый день в мире вводят 4,5 миллиона доз вакцины. Всего в 67 странах уже были введены более 119 млн доз.

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  • Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.
Теги: вакцинация, докарантинне життя, Пандемия, прогноз, Bloomberg

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