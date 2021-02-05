Мир вернется к «докарантинной» жизни через 7 лет, – Bloomberg

Такой прогноз опубликовало издание Bloomberg.
Отмечается, что для возвращения к “докарантинной” жизни необходимо вакцинировать 75% населения планеты. Учитывая сегодняшние темпы, такой показатель вакцинированных лиц будет достигнут через 7 лет.
Однако издание спрогнозировало, какие страны смогут быстро достичь успеха в вакцинации, а каким понадобятся долгие годы. В частности, Израиль сможет вакцинировать 75% населения через два месяца, если темпы останутся такими же. Великобритания сделает это за полгода, а США – до конца 2021 года. Странам Европейского Союза удастся вакцинировать 75% населения в среднем за 2-4 года. В целом по миру для достижения общего результата необходимо 7 лет.
При этом прогнозируемые сроки могут сократиться, если темпы вакцинации ускорятся.
Издание отмечает, что каждый день в мире вводят 4,5 миллиона доз вакцины. Всего в 67 странах уже были введены более 119 млн доз.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.