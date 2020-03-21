Глава таможни Макс Нефьодов подтвердил, что Украина в начале марта продала Испании респираторы и маски. Это произошло после начала эпидемии коронавируса, когда в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Уханя (Китай).

Об этом он написал в Facebook.

Нефьодов отметил, что экспорт этих масок был 2 и 6 марта и осуществлялся легально, прикрепив соответствующие документы.

“Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта и вступило в силу после публикации”, – написал он.

По словам Нефьодова, после правительственного постановления таможня запретила вывоз более 260 тысяч масок и респираторов за границу.

Также он отметил, что ранее Украина всегда экспортировала подобные товары, пока не наступило ухудшение ситуации с коронавирусом.

Но в мире эпидемия коронавируса бушевала до того, как из Украины отправили маски в Испанию. Так, ВОЗ неоднократно предупреждал, что вирус, вероятнее всего, распространится по всему лицу земли.

Еще 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.

5 марта Президент Владимир Зеленский посетил Новые Санжары, где встретился с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами, которые две недели провели на обсервации.