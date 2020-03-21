Об этом он написал в Facebook.
Нефьодов отметил, что экспорт этих масок был 2 и 6 марта и осуществлялся легально, прикрепив соответствующие документы.
“Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта и вступило в силу после публикации”, – написал он.
По словам Нефьодова, после правительственного постановления таможня запретила вывоз более 260 тысяч масок и респираторов за границу.
Также он отметил, что ранее Украина всегда экспортировала подобные товары, пока не наступило ухудшение ситуации с коронавирусом.
Но в мире эпидемия коронавируса бушевала до того, как из Украины отправили маски в Испанию. Так, ВОЗ неоднократно предупреждал, что вирус, вероятнее всего, распространится по всему лицу земли.
Еще 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
5 марта Президент Владимир Зеленский посетил Новые Санжары, где встретился с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами, которые две недели провели на обсервации.
- Государственная таможенная служба не планирует вводить дополнительные меры контроля за почтовыми отправлениями, поскольку риск распространения вируса таким образом отсутствует.