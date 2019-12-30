Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил мнение, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу “Украина 24”.

По словам Гончарука, ослабление гривны, которое наблюдается в последние дни, ситуативное.

“Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед самым Новым годом со спекулятивным спросом. То есть, традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, для того, чтобы купить какие-то подарки, или иным образом потратить деньги”, — сказал Премьер-министр.

Также он выразил мнение, что в следующем году тенденция к укреплению гривны сохранится.

“Поэтому, я думаю, что эта тенденция, которая была в этом году, к укреплению гривны, сохранится и в следующем году. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращаются доверие к государству”, – заявил Алексей Гончарук.

Как объяснял в комментарии #Буквам экономист Алексей Кущ, укрепление национальной валюты не обосновывается фундаментальными экономическими факторами и фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики и экспортные стимулы.

Экономист подчеркивал, что сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе. Укрепление может привести к потере части зарплат и сокращению бюджетных выплат.