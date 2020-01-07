В результате лесных пожаров на территории Австралии погибли уже 25 человек. Вчера власти подтвердили факт смерти 71-летнего мужчины.

Об этом сообщает Reuters.

В результате пожаров было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, площадь почти равна Австрии, разрушены тысячи зданий и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.

Несмотря на дождь, который шел два дня на материке, чиновники призвали местных жителей не терять бдительность, поскольку сухая жаркая погода вскоре вернется.

Благодаря дождям чиновники успели разблокировать некоторые дороги и перевезти часть населения в безопасные места.

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что около 300 человек были доставлены по воздуху в воскресенье из Маллакуты, небольшого прибрежного курортного городка.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что около 4000 голов крупного рогатого скота и овец погибли в результате пожаров.

В результате пожаров электростанция штата Новый Южный Уэльс Essential Energy частично не работает, из-за чего 24 тысячи потребителей остаются без электроэнергии.

Страховые компании Австралии получили уже около 6 тысяч исков, связанных с пожарами. Начиная с ноября, убытки от пожара оцениваются в 375 миллионов австралийских долларов. При этом, в сентябре – октябре убытки составляли 56 миллионов.