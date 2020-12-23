Об этом сообщают #Буквы.
Люди выстроились в длинную очередь.
Провести Геннадия Кернеса в последний путь пришли и секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники мэрии, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений.
За порядком и соблюдением харьковчанами карантинных ограничений следят сотрудники полиции.
Фото: #Буквы
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.