Об этом сообщают #Буквы.

Люди выстроились в длинную очередь.

Провести Геннадия Кернеса в последний путь пришли и секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники мэрии, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений.

За порядком и соблюдением харьковчанами карантинных ограничений следят сотрудники полиции.

Кернес_похорон Кернес_похорон

Кернес_похорон Кернес_похорон Кернес_похорон Кернес_похорон Кернес_похорон

Фото: #Буквы

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.