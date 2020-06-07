Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.
О намерении Трампа разместить в Вашингтоне военных стало известно от высокопоставленного чиновника США.
При этом, отмечается, что в Пентагоне сопротивляются мерам, которые предлагает президент.
На встрече министр обороны Марк Эспер, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр выступили против такого размещения.
“Наличие действующего дежурства (силами Национальной гвардии США – ред.), но не в городе, было достаточно для президента на время”, – сказал чиновник.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.