Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе давал своим советникам распоряжение разместить 10 000 военнослужащих в районе Вашингтона (округ Колумбия), чтобы остановить гражданские беспорядки из-за убийства темнокожего американца Джона Флойда полицией Миннеаполиса.

Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.

О намерении Трампа разместить в Вашингтоне военных стало известно от высокопоставленного чиновника США.

При этом, отмечается, что в Пентагоне сопротивляются мерам, которые предлагает президент.

На встрече министр обороны Марк Эспер, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр выступили против такого размещения.

“Наличие действующего дежурства (силами Национальной гвардии США – ред.), но не в городе, было достаточно для президента на время”, – сказал чиновник.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.