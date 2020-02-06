Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления, посвященного его оправданию в деле об импичменте.
Во время выступления американский лидер напал на Пелоси, ведущего менеджера по импичменту Адама Шиффа и других демократов, назвав их “ужасными людьми”.
“Эти люди злые. Адам Шифф — злобный, ужасный человек. Нэнси Пелоси — ужасный человек”, — сказал Трамп.
Кроме того, Трамп обвинил Пелоси в том, что она “не молится”.
“Когда она сказала: “Я молюсь за Президента. Я молюсь за….”. Она не молится. Она может молиться, но она молится об обратном. Но я сомневаюсь, что она вообще молится”, — сказал Трамп.
“Это злые люди и они держатся вместе. Они держатся вместе, как клей, они держатся вместе, и они чертовски злы”, — продолжил Трамп.
Речь идет о реплике Ненси Пелоси, сказанной ею во время декабрьской пресс-конференции. Как сообщал американский телеканал CNN, на вопрос репортера о том, ненавидит ли она Трампа, Пелоси ответила, что она молится за него и не испытывает чувства ненависти ни к кому.
“Как католик, я негодую из-за того, что вы используете слово “ненависть” в предложении, которое обращено ко мне. Не ненавижу никого. Я все время молюсь за президента”, — говорила Пелоси.
Ранее президент США Дональд Трампа и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси продемонстрировали взаимную неприязнь во время обращения американского лидера к нации. Он не пожал ей руку, а она порвала текст его речи.
После Пелоси заявила, что порвала текст речи Трампа потому, что там написана ложь.
- 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным по обеим статьям импичмента — о препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.
- Трамп отреагировал на решение Сената оправдать его по всем статьям импичмента шутливым видеороликом о том, что будет президентом вечность.