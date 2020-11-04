Об этом написал Трамп в Twitter.

“Мы действительно хорошо выглядим по всей стране! Спасибо!” – написал Трамп.

Согласно первым подсчетам, Трамп лидирует в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир на выборах президента США.

Ранее #Буквы рассказывали, что специальные рабочие баррикадируют Белый дом накануне президентских выборов в США.