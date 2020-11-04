Об этом написал Трамп в Twitter.
“Мы действительно хорошо выглядим по всей стране! Спасибо!” – написал Трамп.
Согласно первым подсчетам, Трамп лидирует в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир на выборах президента США.
Ранее #Буквы рассказывали, что специальные рабочие баррикадируют Белый дом накануне президентских выборов в США.
- Во вторник, 3 ноября, в США выборы президента страны. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- О ходе голосования читайте в материале #Букв.