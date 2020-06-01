Президента США Дональда Трампа уводили в бункер во время протестов возле Белого дома.

Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Отмечается, что президента США уводили в бункер американские секретные службы, имеющие специальные протоколы для защиты главы государства в тех случаях, когда здание Белого дома находится под угрозой.

При этом не сообщается, что конкретно спровоцировало службу провести Дональда Трампа в бункер.

Протесты в США возле Белого дома происходили 26 и 27 мая. В итоге столкновений пострадали больше 60 офицеров и агентов Секретной службы США.

Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что “всегда будет против насилия и беспорядков”.

“Я стою перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию, чтобы грабить, нападать и угрожать”, – говорил он.

Напомним, что США внесут левое антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда.