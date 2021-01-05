Избранный президент Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп провели понедельник в Джорджии, где запланировали дуэльные митинги, чтобы убедить своих сторонников принять участие в голосовании второго тура выборов в Сенат США. От этих выборов зависит соотношение сил в Вашингтоне.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В выборах в Джорджии участвуют несколько республиканцев, сенаторы Келли Лоффлер и Дэвид Пердью, против демократов Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа соответственно.

Байден хочет, чтобы оба демократы победили, потому что его партия будет контролировать обе палаты Конгресса, когда он вступит в должность 20 января. Команда Трампа хочет, чтобы республиканцы победили, чтобы под контролем Сената, его партия могла заблокировать или сократить законодательную повестку дня Байдена.

Республиканец Трамп не поступился Байдену и провел часть своих митинговых выступлений в Далтоне, республиканском городе на северо-западе Джорджии. Более того, он снова заговорил о фальсификации и намекнул на попытку удержать власть.

“Они не возьмут Белый дом. Мы будем драться, как в аду”, – сказал Трамп на приветствие из толпы, которая скандировала: “Боритесь за Трампа!”.

Байден раскритиковал администрацию предшественника за неэффективную борьбу с пандемией и пообещал новое начало для страны с демократическим контролем.

“Это новый год, и завтра может быть новый день для Атланты, Джорджии и Америки”, – сказал Байден.

По его словам, администрация Трампа решила безумно и медленно выпускать вакцины от COVID-19.

“Президент тратит больше времени на нытье и жалобы, чем на то, чтобы что-то делать для решения проблемы”, – сказал он.

Демократические кандидаты, если их выберут, обеспечат экономическую поддержку населению для борьбы с пандемией. По словам Байдена, поддержка будет достигать нескольких тысяч долларов.

Президент Трамп также оказывал давление на вице-президента Майка Пенса, который получит результаты коллегии выборщиков штата в Конгрессе в среду. Он требовал, чтобы Пенс принял меры в его пользу.

“Я надеюсь, что Майк Пенс поддержит нас. Если он этого не сделает, то он мне не так понравится”, – сказал Трамп.

Исторические изменения в Джорджии

Глубоко республиканский штат Джорджия удивил нацию в ноябре, проголосовав за Байдена. Впервые за тридцать лет в штате выиграл демократ.

Это подняло надежды либералов на Уорнока и Оссоффа, хотя их ждет жесткая битва во все еще глубоко консервативной стране.

Победа двух демократов передала бы Сенат партии Байдена. Это облегчит реализацию стратегии Байдена по борьбе с коронавирусом и по изменению климата, поскольку демократы также контролируют Палату представителей.

Ни один из кандидатов в Сенат не набрал большинство на выборах 3 ноября, что повлекло повторный тур.

Трамп продолжал утверждать, не имея доказательств, что его поражение в ноябре было результатом широкомасштабной фальсификации выборов. Однако эти утверждения команда президента не может доказать.

В телефонном звонке госсекретарю штата Джорджии Брэду Раффенспергеру Трамп напомнил о необходимости “нахождения” достаточного количества голосов, чтобы поставить под сомнение победу Байдена. Также Трамп предположил, что неудача Раффенспергера по изменению результатов может повредить явке республиканцев во втором туре выборов в Сенат.

Демократы и эксперты по выборам говорят, что Трамп своими призывами нарушает закон.

Байден, который одержал победу в Джорджии с отрывом в 12 000 голосов, в своем обращении в понедельник не вспомнил об этом призыве соперника.

Лоффлер, республиканец, которая баллотируется в Джорджии, заявила понедельник вечером, что будет голосовать против утверждения результатов выборов в Конгрессе в среду, присоединившись к еще десятку республиканских сенаторов и более 100 членов Республиканской палаты. Этот шаг все равно не сможет отменить победу Байдена.

Не понятно, повлияют ли действия Трампа и его неоднократные заявления о фальсификации выборов на результаты голосования в Сенат. Стратеги обеих партий заявляют, что результат, скорее всего, будет зависеть от количества республиканских избирателей.