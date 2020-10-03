Президент и кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп, у которого накануне обнаружили коронавирус, доставлен в Национальный военно-медицинский центр.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кейли МакЕнани, пишет The New York Times.

По словам пресс-секретаря, у Трампа легкие проявления болезни, но “несколько дней” он проведет в медучреждении.

“Президент Трамп остается в хорошем настроении, у него были слабые симптомы и он работал в течение всего дня. Из-за обилия предосторожности, а также по рекомендации своего врача и медицинских экспертов, президент будет работать из президентских кабинетов в [Национальном военно-медицинском центре] Вальтера Рида в течение следующих нескольких дней. Президент Трамп высоко ценит то, что его и первую леди поддерживают”, — заявила МакЕнани.

Перед тем МакЕнани опубликовала запиской врача Трампа, доктора Шона Конли. Согласно записке, президента лечат коктейлем с антителами, разработанным биотехнологической компанией Regeneron. Также он принимает витамин D, цинк, мелатонин, аспирин и фамотидин.

Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.