Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кейли МакЕнани, пишет The New York Times.
По словам пресс-секретаря, у Трампа легкие проявления болезни, но “несколько дней” он проведет в медучреждении.
“Президент Трамп остается в хорошем настроении, у него были слабые симптомы и он работал в течение всего дня. Из-за обилия предосторожности, а также по рекомендации своего врача и медицинских экспертов, президент будет работать из президентских кабинетов в [Национальном военно-медицинском центре] Вальтера Рида в течение следующих нескольких дней. Президент Трамп высоко ценит то, что его и первую леди поддерживают”, — заявила МакЕнани.
Перед тем МакЕнани опубликовала запиской врача Трампа, доктора Шона Конли. Согласно записке, президента лечат коктейлем с антителами, разработанным биотехнологической компанией Regeneron. Также он принимает витамин D, цинк, мелатонин, аспирин и фамотидин.
An update from President @realDonaldTrump‘s physician: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 2, 2020
Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.
“Все предварительно объявленные предвыборные мероприятия, предусматривающие участие Президента, находятся в процессе переноса в виртуальный формат или временно откладываются. Кроме того, предварительно анонсированные мероприятия при участии членов Первой семьи также временно откладываются. Все остальные события предвыборной кампании будут рассматриваться отдельно”, — говорится в заявлении менеджера кампании Трампа Билла Степиена.
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