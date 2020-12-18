Коалиция из 38 штатов США подала в четверг, 17 декабря, антимонопольный иск против компании Google.

Об этом сообщают агентство Reuters, американский телеканал CNN. О деталях также сообщается на официальном сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Это уже третий за последние два месяца крупный антимонопольный иск против Google (и второй за последние несколько дней).

В коллективном иске 38 генпрокуроров штатов обвинили корпорацию в поддержании монополии на рынке поисковых систем и поисковой рекламы, а также в незаконных действиях, направленных на борьбу с конкуренцией.

Возглавляют коалицию штатов, подавших иск, представители Аризоны, Колорадо, Айовы, Небраски, Нью-Йорка, Северной Каролины, Теннесси и Юты.

Как отмечается в сообщении генпрокурора штата Нью-Йорк, в США около 90% всех поисковых запросов в Интернете выполняются через Google.

“Ни одна из конкурирующих поисковых систем не занимает более 7% рынка. И за последнее десятилетие ни один новый участник на общем поисковом рынке в США не обеспечил более 1% поисковых запросов в Интернете за год”, – отмечается в сообщении.

В иске говорится, что Google удалось сохранить такое доминирующее положение благодаря нескольким ключевым стратегиям.

Так, согласно иску, Google платит разработчикам браузеров и производителям мобильных устройств за установку своего поисковика по умолчанию. В частности, компания Apple получает за это 8-12 млрд долларов в год.

Отмечается, что подобную тактику Google использует и относительно голосовых помощников, умных колонок, умных телевизоров и автомобилей.

Кроме того, истцы обвинили корпорацию в том, что она ограничивает доступ поисковиков-конкурентов к рекламе. В иске указано, что Google понижает в выдаче своего поисковика сайты, которые позволяют искать информацию в специализированных сферах (таких как путешествия, услуги по ремонту дома и обзоры заведений).

Генеральные прокуроры просят суд “прекратить противоправные действия Google и восстановить конкурентный рынок”.

Отмечается, что истцы “стремятся противодействовать любым преимуществам, которые Google получила в результате антиконкурентного поведения, включая, при необходимости, продажу активов”.

Как подчеркнула генпрокурор штата Нью-Йорк, Google “использовала свое господство на рынке для незаконного подавления конкурентов, отслеживания почти всех аспектов нашей цифровой жизни и получения многомиллиардной прибыли”.

“На протяжении десятилетий Google была привратником Интернета и использовал наши данные, чтобы обходить конкурентов и контролировать принятие решений, в результате чего мы все платим больше за услуги, которыми пользуемся каждый день”, — заявила Джеймс.

В свою очередь директор по экономической политике Google Адам Коэн заявил, что этот иск направлен на изменение результатов поиска таким образом, “чтобы лишить американцев полезной информации и нанести ущерб способности компаний напрямую связываться с клиентами”.

“Мы с нетерпением ждем рассмотрения этого дела в суде, продолжая при этом уделять особое внимание обеспечению высококачественного поиска для наших пользователей”.

Стоит отметить, что в октябре Министерство юстиции США совместно с генпрокурорами 11 штатов подало исковое заявление против компании за нарушение антимонопольного законодательства на рынке интернет-поиска и рекламы.

А на днях, 16 декабря, группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подали коллективный иск против Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке интернет-рекламы.