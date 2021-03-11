Военная прокуратура Донецкого гарнизона сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы одной из воинских частей в рамках расследования подрыва трех военных на Донбассе в феврале. Его подозревают в халатности в несении военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в январе-феврале этого года военнослужащий не распорядился обозначить предупредительными знаками и защитить участок дороги с противотанковыми минами в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял мер по охране участка и разминирования взрывоопасных предметов. Это и привело к подрыву трех военных на этом участке 14 февраля.

Бывший начальник инженерной службы подозревается по ч.3 статьи 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 14 февраля на Донбассе произошел подрыв трех бойцов – капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдат Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения). Тогда президент Зеленский отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.