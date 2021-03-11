Об этом сообщает пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры.
По данным следствия, в январе-феврале этого года военнослужащий не распорядился обозначить предупредительными знаками и защитить участок дороги с противотанковыми минами в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.
Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял мер по охране участка и разминирования взрывоопасных предметов. Это и привело к подрыву трех военных на этом участке 14 февраля.
Бывший начальник инженерной службы подозревается по ч.3 статьи 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 14 февраля на Донбассе произошел подрыв трех бойцов – капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдат Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения). Тогда президент Зеленский отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
- Накануне боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.
- В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.
- 12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.