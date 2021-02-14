Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
По предварительным данным, около 10 утра во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных:
капитан Александр Войтенко (1974 года);
солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года);
и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
В связи с трагедией президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели воинов 5-й БТГр 59-й ОМПБр.
Сейчас на месте трагедии находится замглавы Офиса президента Роман Машовец.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
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