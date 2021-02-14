В Офисе президента назвали имена трех военных, которые 14 февраля в результате подрыва погибли в районе Новолуганского.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По предварительным данным, около 10 утра во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных:

капитан Александр Войтенко (1974 года);

солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года);

и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

В связи с трагедией президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели воинов 5-й БТГр 59-й ОМПБр.

Сейчас на месте трагедии находится замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.