Условия въезда в Тунис во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины.

Украинцам разрешен въезд в Тунис только при условии наличия негативного ПЦР-теста на коронавирус.



Также, даже при наличии негативного теста, после въезда в Тунис украинцам придется проходить обязательный карантин продолжительностью от 7 до 14 дней.

Данная информация является актуальной по состоянию на 3 июля 2020 года.

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