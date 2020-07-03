Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины.
Украинцам разрешен въезд в Тунис только при условии наличия негативного ПЦР-теста на коронавирус.
Также, даже при наличии негативного теста, после въезда в Тунис украинцам придется проходить обязательный карантин продолжительностью от 7 до 14 дней.
Данная информация является актуальной по состоянию на 3 июля 2020 года.
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