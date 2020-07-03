Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины.
Украинцам разрешен въезд в Турцию.
При пересечении турецкой границы придется пройти медицинский осмотр. В случае наличия симптомов острых респираторных заболеваний необходимо будет бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Также отмечается, что с 1 июля при въезде в Турцию все должны иметь страховой полис, покрывающий возможные затраты на лечение коронавируса, который можно будет купить также непосредственно в аэропорту Турции после прибытия в страну.
Данная информация является актуальной по состоянию на 3 июля 2020 года.
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