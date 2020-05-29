В социальной сети Twitter был скрыт пост президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе из-за нарушения правила относительно "прославления насилия".

Об этом сообщает издание The New York Times.

Спорный твит не был удален, но скрыт и заменен словами:

“Этот твит нарушает правила Twitter касательно прославления насилия. Однако Twitter решил, что в интересах общества этот твит может остаться в общем доступе”.

Кликнув на “View” справа от сообщения, пользователь сможет увидеть твит Трампа.

При этом пользователи не могут его “лайкать”, ответить на него или распространять его без собственного комментария.

Возможность ретвитнуть пост с комментарием сохраняется.

Это первое сообщение Трампа в Twitter, которое было подвергнуто подобным ограничениям.

Указанная публикация касается массовых акций протеста в Миннеаполисе, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук правоохранителей.

В своем Twitter-посте американский лидер назвал протестующих в Миннеаполисе “бандитами” и пообещал направить Национальную гвардию в город, если там не прекратятся беспорядки.

“Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как это происходит с великим американским городом Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый левый радикальный мэр Джейкоб Фрей соберется и возьмет город под контроль, либо я направлю туда Нацгвардию, и работа будет выполнена правильно”, – отметил Трамп.

“Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!” – добавил он.

Именно последнюю фразу (“Когда начинается мародерство, начинается стрельба”) социальная сеть сочла оправданием или прославлением насилия.

В Twitter объяснили, что решили ограничить доступность твита “на основании исторического контекста последней строки, ее связи с насилием”.

Так, Трамп процитировал фразу, произнесенную в конце 1960-х годов шефом полиции Майами Уолтером Хэдли (“When the looting starts, the shooting starts”) в ответ на обвинения в избыточном использовании полицейскими силы в кварталах с темнокожим населением, информирует британское агентство ВВС.

Такие действия правоохранителей тогда спровоцировали беспорядки в Майами в 1968 году.