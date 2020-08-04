Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В связи с этим Twitter грозит штраф в размере от $150 млн до $250 млн. Эту сумму компания может выплатить в результате проверки торговой комиссии.
Twitter заподозрили в использовании телефонных номеров и адресов электронной почты пользователей для таргетинга рекламных объявлений.
В комиссии считают, что компания использовала данные, “предоставленные в целях безопасности и защиты, для целевой рекламы в периоды между 2013 и 2019 годами”.
Таким образом, Twitter подозревается в нарушении соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года (оно было заключено с FTC), сообщает агентство Bloomberg. Согласно этому документу, Twitter не может вводить людей в заблуждение о мерах, которые предпринимает для защиты их безопасности и конфиденциальности.
В октябре прошлого года в Twitter признали, что могли “непреднамеренно” использовать пользовательские данные в рекламных целях (“в особенности для целевых и партнерских аудиторий”). Речь шла об адресах электронной почты и номерах телефонов, “предоставленных в целях безопасности”.
Администрация соцсети отмечала, что не знает, сколько именно людей в итоге пострадали.
СПРАВКА. Таргетинг — рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая подходит заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей.
- Это уже второй случай, связанный с безопасностью данных в Twitter, за последнее время. Так, в ночь на 16 июля произошла масштабная хакерская атака на социальную сеть Twitter. Взломанными оказались аккаунты политиков, бизнесменов и знаменитостей. Злоумышленники предложили их подписчикам перевести деньги, обещая вернуть удвоенную сумму.
- Впоследствии в социальной сети Twitter заблокировали все аккаунты, в которых на протяжении 30 последних дней меняли пароль. Это следствие инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей.
- Федеральное бюро расследований США начало расследование крупнейшей хакерской атаки в Twitter.