Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В связи с этим Twitter грозит штраф в размере от $150 млн до $250 млн. Эту сумму компания может выплатить в результате проверки торговой комиссии.

Twitter заподозрили в использовании телефонных номеров и адресов электронной почты пользователей для таргетинга рекламных объявлений.

В комиссии считают, что компания использовала данные, “предоставленные в целях безопасности и защиты, для целевой рекламы в периоды между 2013 и 2019 годами”.

Таким образом, Twitter подозревается в нарушении соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года (оно было заключено с FTC), сообщает агентство Bloomberg. Согласно этому документу, Twitter не может вводить людей в заблуждение о мерах, которые предпринимает для защиты их безопасности и конфиденциальности.

В октябре прошлого года в Twitter признали, что могли “непреднамеренно” использовать пользовательские данные в рекламных целях (“в особенности для целевых и партнерских аудиторий”). Речь шла об адресах электронной почты и номерах телефонов, “предоставленных в целях безопасности”.

Администрация соцсети отмечала, что не знает, сколько именно людей в итоге пострадали.

СПРАВКА. Таргетинг — рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая подходит заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей.