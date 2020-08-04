В Беларуси сегодня стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое продлится с 4 по 8 августа включительно.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Досрочно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.

Избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Стоит отметить, что официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день выборов, не требуют.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав.

Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (таких в стране 231).

Всего в Беларуси образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.

Как сообщается на сайте ЦИК Республики Беларусь, в выборах президента участвуют пять кандидатов:

• действующий глава государства с 1994 года Александр Лукашенко;

• председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень;

• сопредседатель Республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев;

• переводчик, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская (самовыдвижение);

• депутат парламента Беларуси VI созыва (2016—2019), предприниматель Анна Канопацкая.