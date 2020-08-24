В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета: видео

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook.
Сообщается, что члены президиума совета были задержаны у проходной Минского тракторного завода.
“Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и заместителем генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком”, – говорится в сообщении.
Сейчас, как сообщают работники, все уже разошлись, у проходной никого нет. Остались только люди в штатском.
Адвокат Ольги Ковальковой пока не располагает какой-либо дополнительной информации.
На Минском заводе колесных тягачей милиция задержала работника Александра Лавриновича, , который входит в стачком предприятия. Сегодня он попытался возле столовой предприятия (до начала своей рабочей смены) собирать подписи за начало забастовки с 25 августа. Он также задержан по административному процессу.
Фото: finance.tut.by
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