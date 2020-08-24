Covid-19 Украина

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В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета: видео

В Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Понедельник, 24 августа 2020, 14:47

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook.

Сообщается, что члены президиума совета были задержаны у проходной Минского тракторного завода.

“Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и заместителем генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком”, – говорится в сообщении.

Сейчас, как сообщают работники, все уже разошлись, у проходной никого нет. Остались только люди в штатском.

Адвокат Ольги Ковальковой пока не располагает какой-либо дополнительной информации.

На Минском заводе колесных тягачей милиция задержала работника Александра Лавриновича, , который входит в стачком предприятия. Сегодня он попытался возле столовой предприятия (до начала своей рабочей смены) собирать подписи за начало забастовки с 25 августа. Он также задержан по административному процессу. 

Фото: finance.tut.by

Напомним, в Беларуси уже 15 дней продолжаются протесты несогласных с итогами выборов президента. Вчера марши прошли по всей стране, но самый многочисленный был в Минске — на него, несмотря на плохую погоду, собралось более 100 тысяч человек.

Теги: Беларусь, протести в Білорусі

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