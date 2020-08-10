Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень в республіці, за підозрою в участі затримано більше 80 учасників протесту.

Про це повідомляється на сайті відомства.

“Всього територіальними підрозділами Слідчого комітету порушено 21 кримінальну справу за вищевказаними фактами в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Пінську, Полоцьку, Жлобіні, Ліді, Солігорську, Бобруйську, Слонім, Волковиську”, – заявили в СК.

У відомстві зазначили, що санкції щодо деяких статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

За інформацією комітету, більшість затриманих – молоді люди від 20 до 25.

Фото: Слідчий комітет Білорусі

Частина з них перебували під дією наркотиків, вважають слідчі.