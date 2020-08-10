Про це повідомляється на сайті відомства.
“Всього територіальними підрозділами Слідчого комітету порушено 21 кримінальну справу за вищевказаними фактами в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Пінську, Полоцьку, Жлобіні, Ліді, Солігорську, Бобруйську, Слонім, Волковиську”, – заявили в СК.
У відомстві зазначили, що санкції щодо деяких статей передбачають до 15 років позбавлення волі.
За інформацією комітету, більшість затриманих – молоді люди від 20 до 25.
Фото: Слідчий комітет Білорусі
Частина з них перебували під дією наркотиків, вважають слідчі.
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