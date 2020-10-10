Об этом сообщает местное издание
В МОЗ Чехии сообщили, что 9 октября в стране подтверждено 8618 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала эпидемии. Также, это на 3 тыс. больше предыдущего рекорда, зафиксированного ранее.
В целом, на территории страны коронавирусом заразились 109 374 человека, из которых 905 умерли. 53 173 пациента уже здоровы.
Из-за всплеска коронавируса в Чехии ввели чрезвычайное положение из-за эпидемии. На территории страны ограничили или полностью запретили массовые мероприятия.
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что в Чехии могут ввести локдаун, аналогичный тому, который был весной.
У большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает в легкой форме или же без симптомов. Но медики отметили, что количество госпитализаций резко выросло. Так, ранее в тяжелом состоянии было 274 пациента, а сейчас таких 400.
Максимальное количество больных с COVID-19 – в Праге, Средней Богемии, Южной Моравии, Злине и Градеце-Кралове.
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