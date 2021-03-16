На северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили случаи заражения новым, неизвестным ранее штаммом коронавируса, который трудно обнаружить с помощью существующих тестов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новый штамм обнаружили во время вспышки инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. По состоянию на 13 марта, 8 из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения относятся к проявлениям новой разновидности.

В ведомстве отметили, что начальные анализы не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенном трансмиссивный вирус. Однако в управлении предполагают, что новый штамм не могут выявить обычные скрининговые тесты.

В данный момент проводятся углубленные исследования, оценка свойств вируса с целью выявления его воздействия на организм.

“В качестве меры предосторожности местные власти усиливают меры по недопущению передачи вируса, например, ускоряя кампанию по вакцинации населения, напоминая о важности соблюдения ограничений и недопустимости массовых мероприятий”, – отметили в ведомстве.

Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих инфекций.

Специалисты относят новый штамм к категории, определенной ВОЗ как “варианты под наблюдением”.

После того, как штамм оценят эксперты, его, в случае выявления особых свойств, отнесут к категории “проблемных”.