Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Новый штамм обнаружили во время вспышки инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. По состоянию на 13 марта, 8 из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения относятся к проявлениям новой разновидности.
В ведомстве отметили, что начальные анализы не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенном трансмиссивный вирус. Однако в управлении предполагают, что новый штамм не могут выявить обычные скрининговые тесты.
В данный момент проводятся углубленные исследования, оценка свойств вируса с целью выявления его воздействия на организм.
“В качестве меры предосторожности местные власти усиливают меры по недопущению передачи вируса, например, ускоряя кампанию по вакцинации населения, напоминая о важности соблюдения ограничений и недопустимости массовых мероприятий”, – отметили в ведомстве.
Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих инфекций.
Специалисты относят новый штамм к категории, определенной ВОЗ как “варианты под наблюдением”.
После того, как штамм оценят эксперты, его, в случае выявления особых свойств, отнесут к категории “проблемных”.
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