В Еврокомиссии назвали условия получения Украиной второго транша помощи от ЕС

Об этом шла речь во время брифинга с участием главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Брюсселе.

Как известно, 25 августа Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение, необходимое для получения нашей страной 1,2 млрд евро кредита от Европейского Союза. Первый транш в размере 600 млрд евро был получен в декабре.

Для получения второго транша Украине нужно выполнить 8 структурных мер и достичь прогресса с Международным валютным фондом.

“Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мер, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо добиться положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by”, — сказал Домбровскис.

“Очень важно обеспечить проведение судебной реформы, сделать антикоррупционную инфраструктуру работающей и улучшить инвестиционный климат”, — добавил он.