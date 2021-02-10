Covid-19 Украина

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В Еврокомиссии назвали условия получения Украиной второго транша помощи от ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Среда, 10 февраля 2021, 17:45

Об этом шла речь во время брифинга с участием главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Брюсселе.

Как известно, 25 августа Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение, необходимое для получения нашей страной 1,2 млрд евро кредита от Европейского Союза. Первый транш в размере 600 млрд евро был получен в декабре.

Для получения второго транша Украине нужно выполнить 8 структурных мер и достичь прогресса с Международным валютным фондом.

“Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мер, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо добиться положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by”,  — сказал Домбровскис.

“Очень важно обеспечить проведение судебной реформы, сделать антикоррупционную инфраструктуру работающей и улучшить инвестиционный климат”, — добавил он.

Отметим, что общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение 2014-2020 гг. в рамках пяти программ достигла уже 4,41 млрд евро.

Теги: Еврокомиссия, ЄС, кредит, МВФ, транш

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