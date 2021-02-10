В Еврокомиссии назвали условия получения Украиной второго транша помощи от ЕС

Об этом шла речь во время брифинга с участием главы украинского правительства Дениса Шмыгаля в Брюсселе.
Как известно, 25 августа Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение, необходимое для получения нашей страной 1,2 млрд евро кредита от Европейского Союза. Первый транш в размере 600 млрд евро был получен в декабре.
Для получения второго транша Украине нужно выполнить 8 структурных мер и достичь прогресса с Международным валютным фондом.
“Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мер, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо добиться положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by”, — сказал Домбровскис.
“Очень важно обеспечить проведение судебной реформы, сделать антикоррупционную инфраструктуру работающей и улучшить инвестиционный климат”, — добавил он.
Отметим, что общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение 2014-2020 гг. в рамках пяти программ достигла уже 4,41 млрд евро.
- Напомним, в 2020 году Украина должна была получить от Международного валютного фонда два транша по $ 700 млн. Однако они перенесены на следующий год.
- Ранее МВФ обнародовал график погашения Украиной долга перед организацией на 2021-2036 годы. Так, в течение 2021 Украина должна вернуть МВФ. 1,155 млрд SDR ($ 1,7 млрд).