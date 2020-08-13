Депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что действия белорусского ОМОНа может рассмотреть Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом Сикорский написал в Twitter.

“Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в компетенцию Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц”, — написал он.