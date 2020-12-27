В канадской провинции Онтарио (Канада) два человека заразились новой формой коронавируса COVID-19, которая ранее была обнаружена в Великобритании.

Об этом заявило правительство региона.

Заразившиеся люди – пара из графства Дарем, что на юге Онтарио. Пока известно, что они не совершали путешествий в последнее время и находятся на изоляции.

Всего за время пандемии в стране COVID-19 обнаружили у свыше 528 тыс. человек. Из них в активной стадии заболевания находятся боле 75 тыс. человек, еще 14 597 пациентов умерли.

Напомним, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.