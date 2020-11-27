Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
В течение суток от осложнений COVID-19 скончались еще 26 человек.
“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1520 человек. 26 случаев – летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539”, – рассказал Кличко.
Среди новых заболевших:
• 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
• 607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;
• 22 девочки от 7 до 17 лет, а также 22 мальчика от 25 дней до 17 лет.
Заболели, в том числе, и 56 медиков.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 250, в Соломенском – 206 и в Днепровском районе – 200 случаев.
По словам Кличко, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество людей с начала эпидемии – 121 пациента.
Всего в стационарах медучреждений Киева сегодня лечатся 2088 больных COVID-19 (из них 31 ребенок).
В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 30 больных.
Выздоровели за сутки 375 человек. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.
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