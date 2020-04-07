В Киеве правоохранители с собакой жестоко задержали мужчину за то, что он якобы нарушил карантин.

Видео задержания опубликовано на Facebook-странице участника инцидента Вадима Мусевича.

Так, по словам Мусевича, задержание произошло еще 4 апреля, то есть до усиления карантинных мер.

На окраине леса, возле конечной остановки троллейбусных маршрутов 24, 25, 26, шесть правоохранителей с собакой устроили жесткое задержание с потасовкой.

При этом, беременная жена мужчины и их маленький ребенок находились рядом.

На данный момент Мусевич обратился за консультацией к адвокату, после чего обещает рассказать подробности инцидента.

Свинособаки авакова Опубликовано Vadym Volodymyr Musevych Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Напомним, 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Среди нововведений, запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.